Хунта в Нігері погрожує вбити президента, якщо країни ЕКОВАС не відмовляться від військової інтервенції

Військові, які захопили владу в Нігері, попередили заступницю держсекретаря Сполучених Штатів Вікторію Нуланд про те, що уб'ють чинного президента країни Мохаммеда Базума, якщо сусідні країни спробують військовим шляхом втрутитися в конфлікт.
Про це пише Associated Press, посилаючись на двох неназваних західних чиновників.
За словами одного з військових чиновників, представники хунти, яка захопила владу в Нігері, повідомили заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про загрозу для Базума під час її візиту в країну цього тижня.
Інший американський чиновник за умов анонімності також підтвердив цю інформацію журналістам.
Економічна спільнота країн Західної Африки (ЕКОВАС) попереджала, що розробила план введення військ до Нігеру, якщо хунта не звільнить із ув'язнення законно обраного президента Мохамеда Базума і не передасть йому владу.
Про це пише Associated Press, посилаючись на двох неназваних західних чиновників.
За словами одного з військових чиновників, представники хунти, яка захопила владу в Нігері, повідомили заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про загрозу для Базума під час її візиту в країну цього тижня.
Інший американський чиновник за умов анонімності також підтвердив цю інформацію журналістам.
Економічна спільнота країн Західної Африки (ЕКОВАС) попереджала, що розробила план введення військ до Нігеру, якщо хунта не звільнить із ув'язнення законно обраного президента Мохамеда Базума і не передасть йому владу.
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