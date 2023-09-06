Хунта в Нігері анулювала дипломатичні карти та візи посла Франції та його родини

Міністерство закордонних справ Нігеру повідомило МЗС Франції про скасування дипломатичних карт і віз посла Франції в країні Сільвена Ітту та його родини.
Про це повідомляє ANP, посилаючись на лист МЗС Нігеру.
У своєму листі від 29 серпня МЗС Нігеру вказує, що "питання про висилку посла Франції з країни незмінне, і будь-які зауваження щодо цього безпредметні", і нагадує, що наприкінці 48-годинного терміну, наданого французькому дипломату залишити Нігер, термін дії якого закінчився 28 серпня, "зацікавлена особа більше не користується привілеями та імунітетами, пов'язаними з її статусом як члена дипломатичного персоналу посольства".
Також у листі наголошується, що поліція Нігеру "отримала вказівку примусово вивезти посла Франції та його родину з країни".
28 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що посол країни в Нігері Сільвен Ітту все ще перебуває там, незважаючи на ультиматум хунти покинути територію держави протягом 48 годин.
26 серпня військове керівництво Нігеру, яке захопило владу в країні, наказало французькому послу залишити Нігер протягом наступних 48 годин.. Зокрема, хунта заявила, що посол Франції відмовився від запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Нігеру у п'ятницю, 25 серпня. Очолюване хунтою міністерство закордонних справ заявило, що дії французького уряду суперечать інтересам Нігеру. Французька сторона, у свою чергу, відповіла, що хунта не має такого права.
Про це повідомляє ANP, посилаючись на лист МЗС Нігеру.
У своєму листі від 29 серпня МЗС Нігеру вказує, що "питання про висилку посла Франції з країни незмінне, і будь-які зауваження щодо цього безпредметні", і нагадує, що наприкінці 48-годинного терміну, наданого французькому дипломату залишити Нігер, термін дії якого закінчився 28 серпня, "зацікавлена особа більше не користується привілеями та імунітетами, пов'язаними з її статусом як члена дипломатичного персоналу посольства".
Також у листі наголошується, що поліція Нігеру "отримала вказівку примусово вивезти посла Франції та його родину з країни".
28 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що посол країни в Нігері Сільвен Ітту все ще перебуває там, незважаючи на ультиматум хунти покинути територію держави протягом 48 годин.
26 серпня військове керівництво Нігеру, яке захопило владу в країні, наказало французькому послу залишити Нігер протягом наступних 48 годин.. Зокрема, хунта заявила, що посол Франції відмовився від запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Нігеру у п'ятницю, 25 серпня. Очолюване хунтою міністерство закордонних справ заявило, що дії французького уряду суперечать інтересам Нігеру. Французька сторона, у свою чергу, відповіла, що хунта не має такого права.
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