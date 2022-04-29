Крихке перемир'я: Вірменія і Азербайджан обмінялися звинуваченнями

Вірменія і Азербайджан висловили взаємні претензії, звинувативши один одного в порушенні режиму припинення вогню на кордоні.
Як заявили в Міністерстві оборони Вірменії, Збройні сили Азербайджану вночі почали обстріл позицій вірменських сил, після чого військові Вірменії відкрили у відповідь вогонь.
У свою чергу Азербайджан висунув зустрічні звинувачення.
У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Вірменія «грубо порушила» умови перемир'я.
Нове загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану сталося 28 липня. У Вірменії повідомили про трьох убитих і чотирьох поранених. Баку повідомив про двох поранених.
Перемир'я було оголошено вранці того ж дня, але воно протрималося менше доби.
Перемир'я було оголошено вранці того ж дня, але воно протрималося менше доби.
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