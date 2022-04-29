Крихке перемир'я: Вірменія і Азербайджан обмінялися звинуваченнями

09:39 29 липня Київ, Україна

Вірменія і Азербайджан висловили взаємні претензії, звинувативши один одного в порушенні режиму припинення вогню на кордоні.

Як заявили в Міністерстві оборони Вірменії, Збройні сили Азербайджану вночі почали обстріл позицій вірменських сил, після чого військові Вірменії відкрили у відповідь вогонь.



У свою чергу Азербайджан висунув зустрічні звинувачення.



У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Вірменія «грубо порушила» умови перемир'я.

«29 липня з 2:45 до 3:40 підрозділи Збройних сил Вірменії з позицій в напрямку села Йухари Шорджа Басаркечарського району піддали обстрілу з автоматів і гранатометів позиції азербайджанської армії в напрямку села Зейліка Кельбаджарського району. В бік наших позицій також було кинуто 10-12 ручних гранат Ф-1», - йдеться в повідомленні.

Нове загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану сталося 28 липня. У Вірменії повідомили про трьох убитих і чотирьох поранених. Баку повідомив про двох поранених.



Перемир'я було оголошено вранці того ж дня, але воно протрималося менше доби.