Сховища природного газу Румунії заповнені більш ніж на 80%

Сховища природного газу в Румунії заповнені більш ніж на 80% і можуть досягти 90% до 1 листопада, заявив заступник міністра енергетики Ден Драган.
На відміну від інших держав регіону, Румунія менше покладається на російський газ: вона виробляє близько 90% необхідного газу всередині країни через державного виробника Romgaz, нафтогазову групу OMV Petrom та Black Sea Oil & Gas (BSOG), пише видання.
Компанія BSOG запустила свою морську газову платформу в румунських водах Чорного моря на початку цього року. Потенціал для подальших відкриттів газу в Чорному морі Румунії є значним, але уряду необхідно покращити регулювання, щоб прискорити розробку, повідомляють у виданні, посилаючись на заяви провідних виробників газу Румунії.
Хоча Румунія виконала встановлений Європейським Союзом цільовий показник зберігання ресурсів, цієї зими їй все ще може знадобитися імпорт газу, повідомляють у матеріалі.
Компанія BSOG запустила свою морську газову платформу в румунських водах Чорного моря на початку цього року. Потенціал для подальших відкриттів газу в Чорному морі Румунії є значним, але уряду необхідно покращити регулювання, щоб прискорити розробку, повідомляють у виданні, посилаючись на заяви провідних виробників газу Румунії.
Хоча Румунія виконала встановлений Європейським Союзом цільовий показник зберігання ресурсів, цієї зими їй все ще може знадобитися імпорт газу, повідомляють у матеріалі.
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