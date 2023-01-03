Хорватія вступила в зону євро та Шенген

09:57 03 січня Київ, Україна

На прикордонному переході Брегана між Хорватією та Словенією в новорічну ніч поліція зняла заборонні знаки і востаннє підняла шлагбаум, після чого було встановлено табличку з написом «Вільний прохід», що символізує скасування прикордонного контролю та приєднання до єврозони.



Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович назвав це історичним моментом, а голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка також взяла участь у церемонії на кордоні, відзначила «два величезні досягнення для наймолодшого учасника Європейського Союзу в один і той же день».



Пізніше голова Єврокомісії у компанії з хорватським прем'єром вирушили до столиці країни, Загреба, та замовили каву: коли Пленкович розрахувався з офіціантом банкнотами євро замість виведеної з обігу хорватської куни, фон дер Ляєн зааплодувала.

Хорватія вступила до ЄС у 2013 році, а тепер стала 27 країною, що приєдналася до Шенгенської зони, і двадцятою за рахунком, що прийняла валюту євро.



Міністр фінансів Марко Приморац, виступаючи в парламенті у грудні, сказав, що перехід на євро зміцнить економіку, покращить інвестиційний клімат і зробить Хорватію стійкішою до зовнішніх потрясінь.



Болгарія та Румунія на початку грудня не були допущені до вступу до шенгенської зони з Нового року через заперечення Австрії та Нідерландів, але Бухарест та Софія повідомили, що знову подадуть заявки. За рік, згідно з планом, Болгарія планує перейти на євро, проте цьому може завадити політичний глухий кут у парламенті.