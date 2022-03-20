Хорватія посилює карантинні обмеження

14:58 26 жовтня Київ, Україна

Через зростання інфікування коронавірусом уряд Хорватії був змушений посилити карантинні обмеження.

Про це повідомляє Croatian Week в понеділок, 26 жовтня.



У найближчі два тижні в країні заборонені всі публічні збори за участю понад 50 осіб. На весіллях, а також на похоронах можуть бути присутніми до 30 осіб, а на приватних зібраннях - не більше 15 осіб.



Крім того, уряд заборонив продаж алкоголю з 00:00 до 6:00. Крім того, всі спортивні заходи будуть проходити без глядачів. При цьому носіння масок стає обов'язковим на вулиці, коли неможливо дотримуватися дистанції. Також рекомендується робота з дому.



Протягом останніх 14 днів в Хорватії інцидентність захворювання склала 391 на 100 тисяч населення.





