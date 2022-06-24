Хорватія стане 20-ою країною єврозони

18:25 24 червня Київ, Україна

Саміт лідерів Євросоюзу підтримав перехід Хорватії на євро. Хорватія з січня наступного року стане 20-ою країною єврозони.

Про це повідомляє Euronews.

«Євро є грошовим вираженням нашої спільної долі та частиною нашої європейської мрії. Тепер здійснюється мрія для Хорватії. Вітаю прем'єра Андрія Пленковича, оскільки Хорватія зможе приєднатися до єврозони», - заявив у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

Членство Хорватії в ЄС зобов'язує її зрештою приєднатися до єврозони. Перед вступом Хорватії до ЄС 1 липня 2013 року Борис Вуйчич, керуючий Хорватського національного банку, заявив, що хотів би, щоб куна була замінена на євро якнайшвидше після вступу. 2020 року країна приєдналася до Європейського механізму валютних курсів (ERM-2).



Країни-члени єврозони схвалили заявку Хорватії 16 червня. Наступного дня рекомендація була прийнята кваліфікованою більшістю голосів держав-членів єврозони в рамках Ради Ecofin. Процес завершиться ухваленням Радою Європи після консультацій з Європарламентом та ЄЦБ трьох правових актів, необхідних для введення Хорватією євро з 1 січня 2023 року. Очікується, що ці документи ухвалять у липні.