Хорватія з початку нового року перейде на євро

09:23 26 грудня Київ, Україна

З 1 січня 2023 року влада Хорватії введе в грошовий обіг євро. Про це у неділю, 25 грудня, пише Financial Times.



Як пише FT, такий крок є логічним, оскільки на єдину валюту єврозони тут припадає половина всіх банківських депозитів та 60% усіх кредитів.



Крім того, на думку оглядачів, це стане стимулом для європейської єдності, тоді як росія намагається внести суперечність в ЄС.



За словами експертів, перехід із хорватської куни на євро принесе користь національній економіці, оскільки наявність єдиної валютної зони в країні з 4-мільйонним населенням зробить її привабливішою для іноземних інвестицій.



Голова Центрального банку Хорватії Борис Вуйчич повідомив, що Хорватія має валютні резерви у розмірі 27 млрд євро – це 40% ВВП країни. При цьому прибутковість 10-річних державних облігацій Хорватії склала близько 3,5%, що нижче, ніж в Італії та Греції, і дещо вище, ніж в Іспанії, хоча країна ще не приєдналася до євро.

"Тобто є величезний ефект довіри", - зазначив Вуйчич.

Щоб підвищити прозорість ціноутворення, магазини в Хорватії з вересня наступного року мають відображати вартість товарів як у кунах, так і євро, і робитимуть це до кінця 2023 року.