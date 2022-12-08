Хорватія приєднається до Шенгенської зони - ЄС

19:21 08 грудня Київ, Україна

Міністри внутрішніх справ та юстиції країн-членів ЄС 8 грудня підписали угоду про розширення Шенгенської зони на Хорватію.



Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.



Так, з 1 січня 2023 року буде скасовано перевірку осіб на внутрішніх сухопутних та морських кордонах між Хорватією та іншими країнами Шенгенської зони. Перевірки на внутрішніх повітряних кордонах будуть скасовані з 26 березня 2023 року з огляду на необхідність збігу цього часу з датами літнього/зимового розкладу Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).



Крім того, з 1 січня Хорватія почне видавати шенгенські візи та зможе повною мірою використати Шенгенську інформаційну систему.