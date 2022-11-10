Хорватії схвалили вхід до Шенгенської зони

15:00 10 листопада Київ, Україна

Європарламент схвалив скасування внутрішнього прикордонного контролю між Шенгенською зоною вільного пересування та Хорватією. Країна увійде до Шенгенської зони до кінця року. Про це повідомляється на сайті парламенту.



Зазначається, що Хорватія пройшла повну оцінку членства в Шенгенській зоні серед усіх країн ЄС. Вона виконала 281 рекомендацію у восьми областях Шенгенського законодавства. Єврокомісія та Єврорада підтвердили готовність країни застосовувати Шенгенські правила у повному обсязі. Остаточне рішення про скасування внутрішнього контролю має бути прийняте Європейською радою одноголосно.



У 2018 році депутати Європарламенту заявили, що Хорватію слід прийняти до Шенгенської зони, як тільки вона виконає необхідні критерії. У жовтні 2022 року вони також висловили підтримку невідкладному прийому Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.



Шенгенська зона вільного пересування сьогодні охоплює 26 держав (усі держави-члени ЄС, крім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, а також країни, які не входять до ЄС, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну).