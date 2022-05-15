Хочеш інтернет, присягни на Корані: уряд Туркменістану ввів нові правила підключення до мережі

11:20 11 серпня Київ, Україна

Влада Туркменістану ввела нові правила для підключення до Інтернету, тепер кожен новий користувач мережі повинен присягнути на Корані в тому, що він не буде використовувати VPN.

Про це повідомляє "Радіо Азатлик".

"Туркменський уряд різними способами обмежує доступ людей до Інтернету. Для цього використовували високотехнологічні способи, розроблені іноземними компаніями. І, мабуть, вони виявилися не настільки ефективними, як очікувалося, і обмеження доступу до мережі в країні вирішили вивести на новий рівень", - йдеться в повідомленні.

Журналісти дізналися, що до людей, які бажають провести до себе додому Інтернет, влада висунула серйозну вимогу. Вони повинні присягнути на Корані, що не використовуватимуть VPN.



Жінка на ім'я Айнур провести Інтернет в будинок намагається вже пів року. Доступ до мережі їй потрібен, тому що її чоловік знаходиться на роботі за кордоном, і з ним треба мати зв'язок. Вона розповіла, що в 2020 році стала на чергу тих, хто хоче приєднати Інтернет. Черга дійшла через пів року. І навіть підписавши безліч документів і пройшовши купу перевірок, Айнур Інтернет не отримала.

"У мене вимагають, щоб я присягнулася на Корані про те, що не буду користуватися VPN. А без VPN в Інтернеті ніякі сайти не відкриваються", - поскаржилася жінка.

Річ в тому, що в Туркменістані заблоковані соціальні мережі (Facebook, Twitter, Youtube) і багато інших сайтів. Щоб обійти заборону, доводилося використовувати VPN. Цікаво, що офіційно цей метод в Туркменістані не заборонений (на відміну від Іраку, Північної Кореї та Білорусі), але скористатися ним непросто.