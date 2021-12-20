"Хезболлах" заявив, що не причетний до вибуху в Бейруті

Шиїтська партія "Хезболлах" заявила про свою непричетність до вибухів в морському порту Бейрута.
Лідер організації Хасан Насрулла висловив надію на те, що в результаті розслідування будуть "притягнуто до відповідальності всіх винних незалежно від їх місця розташування".
"На території порту не було раніше і немає в даний час будь-яких речовин, боєприпасів або складів, що належать" Хезболлах ", - наводить слова шиїтського політика телеканал Al Jazeera.
Потужний вибух на складі в порту Бейрута пролунав 4 серпня. Вибуховою хвилею знищено та пошкоджено десятки будинків, понад 300 тис. Людей залишилися без даху над головою. Загинули щонайменше 154 людини, постраждали близько 5 тис., Десятки вважаються зниклими без вести. За даними МВС Лівану, причиною трагедії стало те, що сталося під час зварювальних робіт загоряння понад 2,7 тис. Тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому.
Лідер організації Хасан Насрулла висловив надію на те, що в результаті розслідування будуть "притягнуто до відповідальності всіх винних незалежно від їх місця розташування".
"На території порту не було раніше і немає в даний час будь-яких речовин, боєприпасів або складів, що належать" Хезболлах ", - наводить слова шиїтського політика телеканал Al Jazeera.
Потужний вибух на складі в порту Бейрута пролунав 4 серпня. Вибуховою хвилею знищено та пошкоджено десятки будинків, понад 300 тис. Людей залишилися без даху над головою. Загинули щонайменше 154 людини, постраждали близько 5 тис., Десятки вважаються зниклими без вести. За даними МВС Лівану, причиною трагедії стало те, що сталося під час зварювальних робіт загоряння понад 2,7 тис. Тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому.
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