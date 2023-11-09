"Хезболла" озброєна російськими ракетами, які можуть загрожувати військовим кораблям США

16:40 09 листопада Київ, Україна

Ракети "Яхонт" (це експортна назва російських ракет "Онікс", якими обстрілюють південь України) знаходяться на озброєнні у ліванського угрупування ісламізму "Хезболла" . Ними група може загрожувати військовим кораблям США

Про це пише видання Reuters, посилаючись на свої джерела.



Одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості "Хезболли" надзвичайно розвинулися з 2006 року.

"Є "Яхонт", і, звичайно, є ще інші речі, крім нього", - сказало джерело Reuters, не уточнюючи подробиць.

Джерело додало, що використання цієї зброї Хезболлою проти ворожих військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну.



Потужні російські протикорабельні ракети дозволяють завуальовано загрожувати кораблям військово-морських сил США та наголошують на ризиках регіональної війни, кажуть джерела, ознайомлені із озброєнням "Хезболли".

"Хезболла" купила ці ракети. Звіти ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що угруповання придбало зброю в Сирії, коли понад 10 років тому розгорнуло свої сили, щоб допомогти президенту Башару Асаду вести громадянську війну. Але "Хезболла" заперечує, що має такі найменування.



Лідер Хезболли Гасан Насралла минулого тижня попередив США, що його угруповання має щось для американських кораблів у регіоні. Заява з'явилася на тлі війни ХАМАС та Ізраїлю.



Вашингтон тримає в Середземному морі 2 авіаносці та 1 допоміжний корабель. Судна мають стримувати Іран, який підтримує ХАМАС, Хезболлу та Палестинський ісламський джихад.



У своїй промові 3 листопада Насралла сказав, що військові кораблі США у Середземному морі "нас не лякають".