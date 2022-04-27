Хельга Шмідт - перша жінка-генеральний секретар в історії існування ОБСЄ

14:00 03 грудня Київ, Україна

Рада міністрів ОБСЄ визначилася з призначенням нового генсека - ним стала німкеня, чинна генеральна секретарка Європейської служби з міжнародних справ Хельга Шмідт.



Про це заявив у четвер чинний голова ОБСЄ Еді Рама.



"Я радий, що на цій раді ми збираємося призначити нове керівництво ОБСЄ: Хельгу Шмідт генеральною секретаркою, Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Терезу Рібейру як представника зі свободи ЗМІ і Кайрата Абдрахманова Верховним комісаром з національних меншин", - заявив Рама в ході зустрічі ради міністрів ОБСЄ.



Шмідт змінить на посту генсека Томаса Гремінгера, чиї повноваження закінчилися вже в липні. Відтоді організація фактично знаходилася без формального керівника.



Напередодні австрійська газета Die Presse повідомила, що формальне рішення Ради міністрів країн організації очікується пізніше 3 грудня.



Хельзі Шмідт 59 років, з 2016 року вона є генеральною секретаркою Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь в переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної проблеми.