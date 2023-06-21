







Хантер Байден визнав себе винним у податкових правопорушеннях - CNN 19:53 20 червня Київ, Україна Він з нетерпінням чекає на продовження свого одужання та руху вперед", - зазначив Крістофер Кларк.

У свою чергу у короткій заяві Білий дім зазначив, що Байдени "люблять свого сина".

"Президент США та перша леді люблять свого сина і підтримують його, поки він продовжує будувати своє життя. Ми не коментуватимемо це", - сказав спікер Білого дому Ян Семс.

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував угоду про визнання провини Хантера Байдена.

"Корумповане міністерство юстиції Байдена лише зняло сотні років кримінальної відповідальності, виписавши Хантеру Байдену "звичайний штраф за порушення правил дорожнього руху". Наша система зламана", - написав Трамп в американській соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, у грудні 2020 року прокуратура штату Делавер у США розпочала розслідування щодо сина президента США Джозефа Байдена. Хантера Байдена підозрюють у зловживаннях при сплаті податків.

У 2018 році прокуратура розслідувала інцидент, коли вогнепальна зброя, що належала Хантеру Байдену, була викинута його тодішньою дівчиною на звалище у Вілмінгтоні. Хантер Байден в інтерв'ю ЗМІ у 2021 році розповів, що був залежним від наркотиків, і це підвищило ймовірність того, що він порушив федеральний закон, купуючи вогнепальну зброю.

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