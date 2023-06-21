Хантер Байден визнав себе винним у податкових правопорушеннях - CNN
19:53 20 червня Київ, Україна Він з нетерпінням чекає на продовження свого одужання та руху вперед", - зазначив Крістофер Кларк.
Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував угоду про визнання провини Хантера Байдена.
Нагадаємо, у грудні 2020 року прокуратура штату Делавер у США розпочала розслідування щодо сина президента США Джозефа Байдена. Хантера Байдена підозрюють у зловживаннях при сплаті податків.
У 2018 році прокуратура розслідувала інцидент, коли вогнепальна зброя, що належала Хантеру Байдену, була викинута його тодішньою дівчиною на звалище у Вілмінгтоні. Хантер Байден в інтерв'ю ЗМІ у 2021 році розповів, що був залежним від наркотиків, і це підвищило ймовірність того, що він порушив федеральний закон, купуючи вогнепальну зброю.
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