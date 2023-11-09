ХАМАС втратив контроль над північчю Гази - Армія оборони Ізраїлю

08:26 09 листопада Київ, Україна

Згідно з інформацією, опублікованою в середу, 8 листопада, представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що бойовики організації ХАМАС втратили контроль над північною частиною Сектору Гази.

За його даними, жителі Гази дедалі частіше переміщуються на південь Сектора, і вже близько 50 тисяч людей залишили північні райони.



Хагарі зазначив, що місцеві жителі ухвалюють рішення про переміщення на південь, усвідомлюючи, що ХАМАС більше не контролює ситуацію на півночі Сектору Гази. Вони також сподіваються на більшу безпеку та доступ до необхідних ресурсів, таких як вода, їжа та ліки на півдні.



Представник Армії оборони Ізраїлю також наголосив, що припинення вогню поки що не розглядається, але Ізраїль готовий надавати гуманітарні паузи у певний час, щоб полегшити переміщення місцевих жителів на південь Сектору Гази.