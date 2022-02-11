ХАМАС згоден припинити вогонь з Ізраїлем - ЗМІ

22:24 20 травень Київ, Україна

За повідомленнями ЗМІ, терористична група ХАМАС згодна на припинення вогню з Ізраїлем з завтрашнього дня.

Про це інформує The Times of Israel.



На цей момент ООН і Єгипет ведуть переговори з лідерами ХАМАС по двох каналах як всередині, так і за межами Сектора Гази. Офіційних заяв з цього приводу поки не було, проте низка джерел з переговорних кіл повідомляє, що ХАМАС готовий на припинення вогню і переговори, правда, має низку вимог до Ізраїлю.



Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху продовжує стверджувати, що військова операція в Секторі Гази "не буде дивитися на секундомір" (тобто, дотримуватися режиму припинення вогню з і до певного часу), тим не менше, він підтвердив, що в найближчі 24 години "може відбутися великий прорив" як у військовій операції, так і в переговорному процесі.

ВВС, посилаючись на своїх інформаторів, зазначає, що ізраїльський уряд передав Єгипту свої пропозиції щодо перемир'я з ХАМАС. Повідомляється, що Ізраїль погодиться на припинення вогню відразу після завершення засідання Кабінету безпеки країни.



При цьому за останні кілька годин бомбардування як з боку Ізраїлю, так і з боку палестинських бойовиків знову посилилися.



Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно привітала неофіцальние повідомлення про можливе перемир'я. Тут відзначили, що "натхнені повідомленнями про припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками". "Ми бачили повідомлення про наближення до потенційного припинення вогню. Це явно подає надію", підтвердила позицію Білого дому його спікерка Джейн Псакі.

Крім того, Байден вже подзвонив президенту Єгипту Абдуллі Фаттаху ас-Сісі, і обговорив з ним спроби щодо деескалації в Секторі Гази.