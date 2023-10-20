ХАМАС використав північнокорейську зброю в нападі на Ізраїль - ЗМІ

12:30 20 жовтня Київ, Україна

Бойовики ХАМАС , ймовірно, стріляли з північнокорейської зброї під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, свідчать відео та зразки озброєння, захоплені Ізраїлем, незважаючи на те, що КНДР заперечує такі твердження.





Зазначається, що два експерти з північнокорейської зброї та аналіз зброї, захопленої на полі битви Ізраїлем, вказують на те, що ХАМАС використовує реактивний гранатомет F-7 виробництва КНДР. Зазвичай його застосовують проти бронетехніки.



Реактивні гранатомети стріляють однією боєголовкою та можуть швидко перезаряджатися, що робить їх цінною зброєю для партизанських сил у постійних зіткненнях із важкими транспортними засобами.



Експерт зі зброї Джензен-Джонс, який працює директором консалтингової компанії, сказав, що F-7 були задокументовані в Сирії, Іраку, Лівані та секторі Гази. Про це пише АР.Зазначається, що два експерти з північнокорейської зброї та аналіз зброї, захопленої на полі битви Ізраїлем, вказують на те, що ХАМАС використовує реактивний гранатомет F-7 виробництва КНДР. Зазвичай його застосовують проти бронетехніки.Реактивні гранатомети стріляють однією боєголовкою та можуть швидко перезаряджатися, що робить їх цінною зброєю для партизанських сил у постійних зіткненнях із важкими транспортними засобами.Експерт зі зброї Джензен-Джонс, який працює директором консалтингової компанії, сказав, що F-7 були задокументовані в Сирії, Іраку, Лівані та секторі Гази.

"Північна Корея довгий час підтримує палестинських бойовиків, північнокорейська зброя раніше була задокументована серед заборонених поставок", - сказав Джензен-Джонс AP.

ХАМАС опублікував зображення своїх винищувачів з пусковою установкою з реактивною гранатою та характерною червоною смугою вздовж боєголовки та іншими відповідними F-7 елементами дизайну. На цьому наголосив старший науковий співробітник Small Arms Survey, який написав посібник з легкого озброєння Пхеньяна Метт Шредер.

"Не дивно бачити зброю з Північної Кореї у ХАМАСу", - сказав Шредер.

Зброя, витягнута ізраїльськими військовими і показана журналістам, також містила цю червону смужку та інші елементи дизайну, що збігаються з F-7.



Представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на запит AP. Проте минулого тижня Пхеньян через своє державне інформаційне агентство KCNA відкинув заяви про те, що ХАМАС використав свою зброю, назвавши їх "безпідставними і помилковими чутками", організованими Сполученими Штатами.