ХАМАС використав північнокорейську зброю в нападі на Ізраїль - ЗМІ

Бойовики ХАМАС, ймовірно, стріляли з північнокорейської зброї під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, свідчать відео та зразки озброєння, захоплені Ізраїлем, незважаючи на те, що КНДР заперечує такі твердження.
Про це пише АР.
Зазначається, що два експерти з північнокорейської зброї та аналіз зброї, захопленої на полі битви Ізраїлем, вказують на те, що ХАМАС використовує реактивний гранатомет F-7 виробництва КНДР. Зазвичай його застосовують проти бронетехніки.
Реактивні гранатомети стріляють однією боєголовкою та можуть швидко перезаряджатися, що робить їх цінною зброєю для партизанських сил у постійних зіткненнях із важкими транспортними засобами.
Експерт зі зброї Джензен-Джонс, який працює директором консалтингової компанії, сказав, що F-7 були задокументовані в Сирії, Іраку, Лівані та секторі Гази.
Зазначається, що два експерти з північнокорейської зброї та аналіз зброї, захопленої на полі битви Ізраїлем, вказують на те, що ХАМАС використовує реактивний гранатомет F-7 виробництва КНДР. Зазвичай його застосовують проти бронетехніки.
Реактивні гранатомети стріляють однією боєголовкою та можуть швидко перезаряджатися, що робить їх цінною зброєю для партизанських сил у постійних зіткненнях із важкими транспортними засобами.
Експерт зі зброї Джензен-Джонс, який працює директором консалтингової компанії, сказав, що F-7 були задокументовані в Сирії, Іраку, Лівані та секторі Гази.
ХАМАС опублікував зображення своїх винищувачів з пусковою установкою з реактивною гранатою та характерною червоною смугою вздовж боєголовки та іншими відповідними F-7 елементами дизайну. На цьому наголосив старший науковий співробітник Small Arms Survey, який написав посібник з легкого озброєння Пхеньяна Метт Шредер.
Зброя, витягнута ізраїльськими військовими і показана журналістам, також містила цю червону смужку та інші елементи дизайну, що збігаються з F-7.
Представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на запит AP. Проте минулого тижня Пхеньян через своє державне інформаційне агентство KCNA відкинув заяви про те, що ХАМАС використав свою зброю, назвавши їх "безпідставними і помилковими чутками", організованими Сполученими Штатами.
Представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на запит AP. Проте минулого тижня Пхеньян через своє державне інформаційне агентство KCNA відкинув заяви про те, що ХАМАС використав свою зброю, назвавши їх "безпідставними і помилковими чутками", організованими Сполученими Штатами.
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