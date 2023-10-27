ХАМАС понад два роки користувався стаціонарними телефонами для планування нападу на Ізраїль

Угруповання ХАМАС більше двох років використовувало стаціонарні телефонні лінії в тунелях, що знаходяться під Сектором Гази, для планування нападу на Ізраїль.
Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.
За даними телеканалу, завдяки цьому бойовики могли таємно спілкуватися між собою без прослуховування ізраїльських спецслужб.
Зазначається, що осередок бойовиків ХАМАС протягом двох років також не користувався комп'ютерами та мобільними телефонами, щоб уникнути виявлення ізраїльськими чи американськими спецслужбами.
Дані розвідки, якими Ізраїль поділився зі Сполученими Штатами, свідчать, що ХАМАС приховував планування операції за допомогою "старомодних" контррозвідувальних заходів. Йдеться про проведення особистих зустрічей та відмову від цифрового зв'язку, сигнали якого ізраїльтяни можуть відстежувати, на відміну від дротових телефонів. Все це допомогло бойовикам зненацька атакувати Ізраїль.
За даними телеканалу, завдяки цьому бойовики могли таємно спілкуватися між собою без прослуховування ізраїльських спецслужб.
Зазначається, що осередок бойовиків ХАМАС протягом двох років також не користувався комп'ютерами та мобільними телефонами, щоб уникнути виявлення ізраїльськими чи американськими спецслужбами.
Дані розвідки, якими Ізраїль поділився зі Сполученими Штатами, свідчать, що ХАМАС приховував планування операції за допомогою "старомодних" контррозвідувальних заходів. Йдеться про проведення особистих зустрічей та відмову від цифрового зв'язку, сигнали якого ізраїльтяни можуть відстежувати, на відміну від дротових телефонів. Все це допомогло бойовикам зненацька атакувати Ізраїль.
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