Хакери зламали сайти арбітражних судів Росії. На їхніх головних сторінках розмістили заклик до імпічменту Путіна

15:21 16 березня Київ, Україна

Головні сторінки сайтів арбітражних судів Росії зазнали хакерської атаки, на зламаних сайтах з'явилися політичні висловлювання у нецензурній формі.



Близько 5:00 мск також стало відомо, що хакери атакували арбітражні суди Приморського, Красноярського та Хабаровського краю, Новосибірської та Курської областей, Москви та п'яти регіонів Уральського федерального округу.

На головних сторінках Хабаровського та Кримського арбітражних судів розмістили текст, де президента РФ Володимира Путіна називають «терористом номер 1», вимагають його імпічменту та свободи для політв'язнів.

До 8:30 мск сайти арбітражних судів Москви, Петербурга, Новосибірської, Амурської та Свердловської областей були недоступні. Сайт іркутського суду працював у звичайному режимі.