Хакери зламали сайт Рахункової палати Молдови: всі бази даних знищені

07:15 16 липня Київ, Україна

Вчора в результаті незаконного програмного втручання в роботу Рахункової палати Молдови, були знищені всі загальнодоступні бази даних.



Як відзначили в Рахунковій палаті, з такою ситуацією високий контрольний орган країни зіткнувся вперше.



"Злом сайту Рахункової палати стався в період, коли відомство проводить резонансні аудити, і на етапі звітності та освітлення в ЗМІ найбільш важливих висновків аудиторських перевірок", - уточнюється в пресрелізі.



Зараз правоохоронці намагаються з'ясувати, чи була атака шантажем або планувалася на замовлення. Фахівці працюють над відновленням роботи сайту РП.