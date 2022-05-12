Хакери зламали сайт МЗС Литви

"У Литві був затриманий польський дипломат, який намагався перевезти через кордон велику суму грошей, наркотики і зброю, в зв'язку з чим МЗС Литви відправило ноту протесту Польщі", таке повідомлення розмістили хакери, які зламали сайт Міністерства закордонних справ Литовської Республіки.
Про це в четвер повідомило зовнішньополітичне відомство балтійської республіки.
За оцінкою відомства, останнім часом почастішали спроби кіберзлочинців завдати шкоди дружнім відносинам Литви і Польщі.
Інформація про затримання польського дипломата, про яку повідомляє МЗС, була розміщена в середу ввечері. У четвер вранці вона була ще доступна на сайті прикордонної служби республіки.
Інформація про затримання польського дипломата, про яку повідомляє МЗС, була розміщена в середу ввечері. У четвер вранці вона була ще доступна на сайті прикордонної служби республіки.
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