Хакери зламали сайт МЗС Литви

16:46 10 грудня Київ, Україна

"У Литві був затриманий польський дипломат, який намагався перевезти через кордон велику суму грошей, наркотики і зброю, в зв'язку з чим МЗС Литви відправило ноту протесту Польщі", таке повідомлення розмістили хакери, які зламали сайт Міністерства закордонних справ Литовської Республіки.

Про це в четвер повідомило зовнішньополітичне відомство балтійської республіки.

"Міністерство не поширювало інформацію про нібито затриманого дипломата і ноту МЗС Литви, вручену посольству Польщі. Це не відповідає дійсності", - наголошується в повідомленні. За оцінкою зовнішньополітичного відомства, мала місце хакерська атака. "У координації з іншими відповідальними інстанціями ми робимо висновок про комплексну інформаційно-кібернетичну атаку", - підкреслили в МЗС.

За оцінкою відомства, останнім часом почастішали спроби кіберзлочинців завдати шкоди дружнім відносинам Литви і Польщі.



Інформація про затримання польського дипломата, про яку повідомляє МЗС, була розміщена в середу ввечері. У четвер вранці вона була ще доступна на сайті прикордонної служби республіки.