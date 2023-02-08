Хакери зламали електронну пошту члена парламенту Британії

13:51 08 лютого Київ, Україна

Член парламенту Великобританії Стюарт Макдональд заявив, що його приватну електронну пошту зламала група зловмисників, імовірно, з росії.



Макдональда цитує ВВС.



За його словами, злом стався 13 січня. Тоді політик йшов вулицею, отримав повідомлення на свій телефон про отримання електронного листа від колеги.

"У ньому не було нічого підозрілого, і це надійшло зі справжньої електронної пошти співробітника", - зазначив Макдональд.

Депутат британського парламенту розповів, що у повідомленні було сказано, що до нього прикріплено захищений паролем документ із військовою новиною по Україні. Однак, коли він натиснув на документ, його перекинуло на сторінку входу для облікового запису електронної пошти. А після введення пароля випливла порожня сторінка.



Макдональд попросив співробітника відправити листа повторно, але виявилося, що той жодних листів не надсилав.



За кілька днів у політика виникли проблеми зі входом у особистий обліковий запис: його заблокували через підозрілу активність.

"В останні кілька тижнів я мав справу зі складним і цілеспрямованим фішинговим зломом мого особистого облікового запису електронної пошти та особистого облікового запису електронної пошти, що належить одному з моїх співробітників. Ці зломи є кримінальним злочином", - прокоментував політик.

Як пише BBC, хакерська група, від дій якої постраждав Макдональд, імовірно, пов'язана з російськими спецслужбами. Ймовірно, ця група раніше публікувала зламані електронні листи колишнього глави MI6 сера Річарда Дірлова, а також журналіста Пола Мейсона.



Також наголошується, що Стюарт Макдональд упродовж багатьох років цікавився темою України. У 2019 році він отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавної співпраці, плідну громадську діяльність".