Хакери увімкнули гімн України в ефірі російської радіостанції

15:59 08 червня Київ, Україна

У прямому ефірі онлайн-радіо «Коммерсантъ FM» увімкнули гімн України, а потім пісню «Хотят ли русские войны» гурту «Ногу Свело». Після цього заграла пісня «Червона калина».



Головний редактор радіостанції Олексій Воробйов заявив, що це був злам хакерів: «Нас справді зламали. Технічні фахівці зараз з'ясовують походження цієї атаки, намагаються щось зробити із інтернет-потоком. Ефірне мовлення радіостанції не змінювалось, воно йде. А щодо інтернет-потоку — схоже, він зламаний».

Нагадаємо, в травні на трьох радіостанціях Петербурга — «Ретро ФМ», «Дорожному радіо» та «Новому радіо» — понад дві години на повторі звучали українські та антивоєнні пісні: зокрема, гімн України та «Ой у лузі червона калина».