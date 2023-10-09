Хакери російського ГРУ зламали вебсторінку уряду Ізраїлю

16:01 09 жовтня Київ, Україна

Російське хакерське угруповання Killnet атакувало урядові системи Ізраїлю після нападу на країну бойовиків палестинського руху ісламістів ХАМАС.

Вони заявили, що така дія була відповіддю на підтримку України у конфлікті з росією та на загострення ситуації на Близькому Сході. Про це 8 жовтня російські хакери повідомили у своєму Telegram-каналі.



Хакери стверджують, що їм вдалося завдати серйозної шкоди головному державному сайту Ізраїлю та надали скріншот сторінки порталу держпослуг gov.il.

"Головний державний сайт Ізраїльського режиму вбито!" - сказано у публікації хакерів.

Пізніше в Killnet повідомили про "удар" по сайту ШАБАК (Шин-Бет) — загальної служби безпеки Ізраїлю.

"Шин-Бет належить до системи спецслужб Ізраїлю і займається контррозвідувальною діяльністю та забезпеченням внутрішньої безпеки. За своєю функцією можна порівняти з ФБР і ФСБ", — заявили російські хакери.

Варто зазначити, що перед цим російські хакери з Killnet анонсували атаки на всі урядові системи Ізраїлю. А свої атаки вони пояснили тим, що Ізраїль "зрадив росію", підтримавши Україну.