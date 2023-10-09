Хакери російського ГРУ зламали вебсторінку уряду Ізраїлю

Російське хакерське угруповання Killnet атакувало урядові системи Ізраїлю після нападу на країну бойовиків палестинського руху ісламістів ХАМАС.
Вони заявили, що така дія була відповіддю на підтримку України у конфлікті з росією та на загострення ситуації на Близькому Сході. Про це 8 жовтня російські хакери повідомили у своєму Telegram-каналі.
Хакери стверджують, що їм вдалося завдати серйозної шкоди головному державному сайту Ізраїлю та надали скріншот сторінки порталу держпослуг gov.il.
Пізніше в Killnet повідомили про "удар" по сайту ШАБАК (Шин-Бет) — загальної служби безпеки Ізраїлю.
Варто зазначити, що перед цим російські хакери з Killnet анонсували атаки на всі урядові системи Ізраїлю. А свої атаки вони пояснили тим, що Ізраїль "зрадив росію", підтримавши Україну.
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