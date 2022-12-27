Хакери КНДР атакували експертів зовнішньої політики Південної Кореї

Урядові хакери КНДР атакували не менше 892 експертів із зовнішньої політики в Південній Кореї, вважає влада країни. Про це повідомляє South China Morning Post.
Зусилля хакерів були зосереджені на членах аналітичних центрів та вчених, починаючи з квітня. Атаки почалися з фішингових електронних листів, які нібито надходили від політичних діячів Південної Кореї. Зазвичай ці листи містили посилання на фейкові сайти, або віруси у вкладенні. Цей прийом хоч і не був витонченим, виявився достатнім, щоб обдурити жертв.
Внаслідок зломів було викрадено особисті дані кількох відомих експертів, скомпрометовано списки електронної пошти, а 13 компаній (переважно інтернет-магазини) стали жертвами програм-вимагачів. Хоча поліція Південної Кореї вважає, що лише 49 одержувачів справді передали особисті дані фейковим сайтам і лише дві компанії заплатили викуп у розмірі 2,5 мільйона ($1980), повний масштаб наслідків важко оцінити.
Невідомо, які саме дані, окрім грошей, хакери з КНДР змогли отримати в результаті цієї кампанії.
Кібервійна є одним з основних джерел доходу для країни, яка перебуває у постійній фінансовій кризі та значно відрізана від світових ринків. З 2017 року північнокорейські хакери вкрали криптовалюту на суму 1,72 мільярда доларів.
Поліція Південної Кореї вважає, що останню хакерську кампанію було проведено тією ж групою, яка зламала корейські гідроелектростанції та АЕС у 2014 році.
Зусилля хакерів були зосереджені на членах аналітичних центрів та вчених, починаючи з квітня. Атаки почалися з фішингових електронних листів, які нібито надходили від політичних діячів Південної Кореї. Зазвичай ці листи містили посилання на фейкові сайти, або віруси у вкладенні. Цей прийом хоч і не був витонченим, виявився достатнім, щоб обдурити жертв.
Внаслідок зломів було викрадено особисті дані кількох відомих експертів, скомпрометовано списки електронної пошти, а 13 компаній (переважно інтернет-магазини) стали жертвами програм-вимагачів. Хоча поліція Південної Кореї вважає, що лише 49 одержувачів справді передали особисті дані фейковим сайтам і лише дві компанії заплатили викуп у розмірі 2,5 мільйона ($1980), повний масштаб наслідків важко оцінити.
Невідомо, які саме дані, окрім грошей, хакери з КНДР змогли отримати в результаті цієї кампанії.
Кібервійна є одним з основних джерел доходу для країни, яка перебуває у постійній фінансовій кризі та значно відрізана від світових ринків. З 2017 року північнокорейські хакери вкрали криптовалюту на суму 1,72 мільярда доларів.
Поліція Південної Кореї вважає, що останню хакерську кампанію було проведено тією ж групою, яка зламала корейські гідроелектростанції та АЕС у 2014 році.
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