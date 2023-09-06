Хакери з КНДР намагалися зірвати військові навчання між США та Сеулом

Хакери з КНДР провели кібероперацію проти спільних американсько-південнокорейських військових навчань, запланованих цього тижня.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на південнокорейську поліцію.
Хакери, ймовірно, пов'язані з північнокорейською групою, яку дослідники називають Kimsuky. Злам вони організували за допомогою електронних листів південнокорейським підрядникам, які виконували роботу для спільного центру військових симуляцій США та Південної Кореї. У поліції заявили, що військову інформацію не викрали.
За словами дослідників, хакери Kimsuky вже давно використовують електронні листи для цільового фішингу, які обманом змушують цілі повідомляти паролі, натискати на вкладення або посилання, що завантажують шкідливе програмне забезпечення.
Зазначається, що поліція Південної Кореї та військові США провели спільне розслідування та виявили, що IP-адреса, використана при спробі злому, збігається з адресою, ідентифікованою під час злому оператора ядерного реактора Південної Кореї у 2014 році.
Збройні сили Південної Кореї та США 21 серпня розпочнуть 11-денні навчання Ulchi Freedom Guardian, щоб покращити свою здатність реагувати на нові ядерні та ракетні загрози Північної Кореї.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на південнокорейську поліцію.
Хакери, ймовірно, пов'язані з північнокорейською групою, яку дослідники називають Kimsuky. Злам вони організували за допомогою електронних листів південнокорейським підрядникам, які виконували роботу для спільного центру військових симуляцій США та Південної Кореї. У поліції заявили, що військову інформацію не викрали.
За словами дослідників, хакери Kimsuky вже давно використовують електронні листи для цільового фішингу, які обманом змушують цілі повідомляти паролі, натискати на вкладення або посилання, що завантажують шкідливе програмне забезпечення.
Зазначається, що поліція Південної Кореї та військові США провели спільне розслідування та виявили, що IP-адреса, використана при спробі злому, збігається з адресою, ідентифікованою під час злому оператора ядерного реактора Південної Кореї у 2014 році.
Збройні сили Південної Кореї та США 21 серпня розпочнуть 11-денні навчання Ulchi Freedom Guardian, щоб покращити свою здатність реагувати на нові ядерні та ракетні загрози Північної Кореї.
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