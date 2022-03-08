Хакери Вірменії зламали банківську систему Азербайджану

12:54 12 жовтень Київ, Україна

Хакери Вірменії змогли отримати доступ до персональних даних приблизно 520 тисяч осіб, а також даних про перекази та транзакції в банківській системі Азербайджану

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив Самвел Мартиросян, член комісії з управління Інтернетом Вірменії.

Асоціація банків Азербайджану (ABA) частково підтвердила інформацію, повідомивши, що клієнтам надходять повідомлення від імені банку, його керівних осіб або співробітників про те, що сервери банків зазнали нападу вірменських хакерів і в зв'язку з цим необхідно негайно зняти депозити.

У АВА просять клієнтів банків "не надавати значення інформації такого змісту, а також іншим таким необґрунтованим повідомленнями, де не вказане джерело, і посилатися тільки на офіційні новини, розміщені банком у ЗМІ або на сайті".