Хакери DarkSide здійснили кібератаку на велику американську компанію

11:27 10 травень Київ, Україна

На минулих вихідних найбільший трубопровідний оператор США Colonial Pipeline Company був змушений відключити частину своїх систем через хакерську атаку на його комп'ютерні системи. Кібератаки були здійснені групою DarkSide , яка має спільне коріння з Російською Федерацією.

Про це повідомляє CNN, джерелом інформації для якої став колишній високопоставлений чиновник зі сфери кібербезпеки.



"Злочинна група з Росії під назвою "DarkSide", як вважають, несе відповідальність за кібератаку з використанням програм-вимагачів на Colonial Pipeline", - пише видання.



За словами джерела, DarkSide зазвичай націлений на країни, які не розмовляють російською.



Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включаючи необхідність прийняття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на поставки палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.



Bloomberg і The Washington Post також повідомили про ймовірну причетність DarkSide до кібератаки.



Раніше повідомлялося, що США оголосили надзвичайний стан після атаки на комп'ютерні системи Colonial Pipeline Company.



У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-здирника. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.