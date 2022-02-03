Хакерські атаки DarkSide тривають - зламані ще чотири компанії

07:12 14 травень Київ, Україна

Активність хакерських атак злочинного кіберугруповання DarkSide поширилася на італійські та французькі компанії. Викрадачі інформації так же, як і у випадку з американською компанією Colonial Pipeline , вимагають викуп.

Про це пише агентство РІА Новини.



Згідно з оприлюдненою на сайті угруповання інформацією, хакери викрали дані італійської компанії Valvitalia, французького вертолітного оператора Heli-Union, великого американського виробника будівельних матеріалів Irving Materials і американської компанії All American Asphalt, яка займається продажами будматеріалів і палива.



Відзначається, що серед вкраденої інформації - адреси корпоративної електронної пошти, внутрішні документи та особисті дані співробітників, в тому числі фотокопії їхніх паспортів. При цьому суми необхідних викупів не вказані.