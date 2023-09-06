H&M повертається на український ринок: офіційне оголошення від шведського бренду

18:43 24 серпня Київ, Україна

На український ринок невдовзі повернеться відомий шведський бренд одягу та косметики H&M (Hennes & Mauritz).



Інформацію про це підтвердило представництво компанії в офіційному обліковому записі на Facebook.



Рітейлер зі Швеції звернувся до української аудиторії з оголошенням про швидке відновлення роботи частини своїх магазинів. На цей момент не розголошується точна дата відкриття (за винятком вказівки на місяць – листопад) та конкретні розташування, але компанія пообіцяла повідомити своїх клієнтів про подробиці повернення на український ринок найближчим часом.

"H&M Group активно підтримує діалог з нашими партнерами та владою, розробляючи план з поступового відновлення операцій нашої роздрібної мережі з початку листопада 2023 року. Наша команда підтримує постійний контакт із місцевими зацікавленими сторонами з метою визначити оптимальні способи надання підтримки країні та місцевим громадам у період відновлення”, - наголосили в керівництві компанії.

Крім цього, було зазначено, що найвищий пріоритет для H&M Group – це забезпечення безпеки та здоров'я наших колег та клієнтів. Тому відновлення діяльності магазинів здійснюватиметься поетапно та з урахуванням усіх відповідних запобіжних заходів. Паралельно з цим компанія висловила намір співпрацювати з місцевими організаціями та брати участь у програмах допомоги, стежачи за динамікою розвитку подій в Україні.