Гватемала бореться з потоком нелегальних мігрантів

14:25 04 жовтень Київ, Україна

Злидні, викликані кризою і пандемією, породжують посилення міграції народів з неблагополучних в економічному плані країн. Люди шукають порятунку в країнах з більш стабільною економікою. Як повідомило інформагентство Reuters, влада Гватемали вимушено відправила назад 3 586 нелегальних мігрантів, які становлять більшу частину каравану, що йде на північ, в США.

Нелегали зуміли прорватися в Гватемалу у четвер, 1 жовтня, рятуючись від злиднів, посилених епідемією коронавірусу. Вони змогли пройти повз військових Гватемали, стягнутих до кордону.

Решта мігрантів продовжили рухатися в бік Мексики. За даними міграційної влади Гватемали, як мінімум 350 нелегалів увечері 3 жовтня перебували в двох притулках, розташованих поруч з мексиканським кордоном.

Заступник міністра закордонних справ Гватемали Едуардо Санчес закликав уряд сусіднього Гондурасу зупинити потік мігрантів, що прямують в США, назвавши караван небезпечним для здоров'я в умовах епідемії коронавірусу.

Раніше Австрія заявила про провал політики розподілу мігрантів по країнах ЄС. Австрія прийняла вже понад 200 тис. осіб, яких потрібно "інтегрувати, перш ніж приймати нових", - заявив канцлер Себастьян Курц.