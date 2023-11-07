Гутерріш закликає до негайного припинення вогню у Секторі Гази

07:33 07 листопада Київ, Україна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню в Секторі Гази.



Ця заява була зроблена ним у понеділок, 6 листопада, під час брифінгу.



На брифінгу перед журналістами Гутерріш наголосив, що Сектор Гази стає "цвинтарем для дітей, де щодня гинуть або зазнають поранень сотні неповнолітніх".



Він зазначив, що внаслідок ізраїльських ударів страждають лікарні, табори біженців, мечеті та об'єкти ООН. У той самий час, ХАМАС використовує мирних жителів як живі щити і продовжує обстрілювати Ізраїль.



Гутерріш наголосив, що жодна із сторін у цьому збройному конфлікті не може ігнорувати міжнародне гуманітарне право.



Крім того, він висловив глибокий жаль про те, що в ході конфлікту загинуло багато представників міжнародних організацій та журналістів.

"За останні чотири тижні було вбито більше журналістів, ніж у будь-якому іншому конфлікті за останні три десятиліття. Також було вбито більше гуманітарних працівників ООН, ніж за будь-який аналогічний період в історії нашої організації", - наголосив генеральний секретар ООН.

Гутерріш також наголосив на необхідності негайного звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.