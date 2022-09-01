Гутерріш закликав запровадити податок на надмірні доходи нафтогазових компаній

15:44 04 серпня Київ, Україна

Нафтогазовим компаніям аморально отримувати рекордні прибутки від цієї енергетичної кризи за рахунок найбідніших людей та спільнот, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш та закликав оподатковувати надмірні доходи нафтогазових компаній.

Про це повідомляють CNBC та The New York Times.

Він додав, що сукупний прибуток найбільших енергетичних компаній, який у першому кварталі склав $100 млрд, слід замість цього використати для підтримки вразливих співтовариств.

«Ця гротескна жадібність карає найбідніших і найвразливіших людей, руйнуючи при цьому наш єдиний будинок», — сказав Гутерріш, закликавши уряди також вирішити проблему кліматичної кризи, що наростає.

Сформована ООН Група реагування на глобальні кризи підготувала звіт, присвячений ситуації в енергетиці. До цього вона публікувала аналогічні звіти щодо продовольства та фінансів.



У звіті викладено три пропозиції: оподатковувати прибуток енергетичних компаній та розподіляти виторг серед уразливих верств населення; керувати попитом на енергію за рахунок економії та розвитку громадського транспорту; а також прискорити глобальний перехід до відновлюваних джерел енергії.



Ціни на продукти харчування, сиру нафту та перевезення дещо покращилися з початку червня, коли ООН востаннє опублікувала звіт про економічні наслідки війни, заявила генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспан.



При цьому ціни на природний газ зросли і продовжать зростати в міру наближення зими у Північній півкулі. Там підвищуватиметься попит, а разом із ним — тиск на споживачів та національні уряди.



Глобальна енергетична криза, викликана війною, може призвести до нових політичних, соціальних та економічних потрясінь, особливо в країнах, що розвиваються, попередив генсек ООН.

"Багато країн, що розвиваються, потопають у боргах, не мають доступу до фінансування і намагаються оговтатися від пандемії COVID-19, можуть опинитися на межі", - заявив Гутерріш.

Групі реагування на глобальні кризи буде доручено координувати глобальні рішення продовольства, енергії та фінансів.