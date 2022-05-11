Гутерреш: COVAX - єдиний спосіб гарантії того, що вакцини будуть доступні в регіонах, що розвиваються

Програма COVAX на сьогодні охоплює близько 99% населення планети і тільки цей проєкт може виступати гарантом того, що незабезпечені люди в країнах, що розвиваються, можуть розраховувати на обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш.
Також він повторив свій заклик розглядати вакцини як "глобальне суспільне благо", доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці.
Він також звернувся з проханням про виділення 4,2 мільярда доларів протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX - проєкту із закупівлі і доставлення вакцин проти коронавірусу для найбідніших верств населення світу.
Фінансування COVAX Гутерреш вважає єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.
За словами генсека ООН, в 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від COVID-19.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі