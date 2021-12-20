Гуманітарний вантаж і польовий госпіталь: Марокко допомагає Бейруту

400;">Марокко не залишить в біді Ліван після вибуху в столиці. Королівство розгортає військово-польовий госпіталь і відправляє гумпомощь.
За вказівкою короля Мухаммеда VI влади Марокко направили в четвер термінову гуманітарну та медичну допомогу. Про це повідомляє інформаційне агентство Maghreb Arabe Presse.
Також зазначено, що Марокко "розгорне в Бейруті військовий польовий госпіталь для надання невідкладної медичної допомоги населенню, яке постраждало в результаті цього інциденту". Забезпечувати роботу госпіталю будуть 100 осіб, в тому числі 14 лікарів різних спеціальностей, медсестри і допоміжний персонал. У ньому також розмістяться операційна, відділення госпіталізації, рентгенології і стерилізації, лабораторія і аптека.
Крім того, марокканська допомога включає в себе партію медикаментів першої необхідності, продукти харчування (консерви, бобові, сухе молоко, масло, цукор), намети і ковдри для розміщення постраждалих. Королівство також направило до Лівану профілактичне медичне обладнання проти коронавируса, в тому числі захисні маски, халати і ємності з водно-спиртовим гелем.
Раніше Мухаммед VI направив президенту Лівану Мішеля Ауну послання співчуття. Монарх від свого імені і від імені марокканського народу висловив солідарність з Ліваном.
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