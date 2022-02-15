Гуманітарні організації побоюються, що голод в Афганістані може вбити більше, ніж війна

08:24 15 лютий Київ, Україна

Через шість місяців після того, як таліби захопили Афганістан, гуманітарні організації побоюються, що криза голоду , що зростає, може вбити більше афганців, ніж за попередні 20 років війни.

«Люди продають свої органи. Люди продають своїх дітей. Вони у відчаї. Вони голодні. І ситуація дуже, дуже жахлива», — заявив нещодавно з Кабула президент та координатор гуманітарної допомоги ООН в Афганістані Раміз Алекбаров.

Майже дві третини населення – близько 23 мільйонів осіб – потребують гуманітарної допомоги. Це на 30% більше ніж рік тому.



За даними Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), 9 мільйонів афганців знаходяться лише за один крок від голоду.

"Це просто неймовірно, швидкість і ступінь, в якій ситуація торкнулася всіх у країні", - сказала заступниця регіонального директора ВПП Антея Вебб.

Економіка країни перебуває у стані вільного падіння. Мільярди іноземної допомоги, яка підтримувала національний бюджет, закінчилися, коли таліби захопили владу. Населення також страждає від комбінованих наслідків багаторічного конфлікту, пандемії COVID-19 та послідовних сильних посух.

"Отже, це справжня катастрофа", - сказала Вебб. Вона наголосила, що гострий голод не обмежується віддаленими куточками країни.

Після того, як таліби захопили владу 15 серпня минулого року, гуманітарні організації занепокоїлися, що їм не дозволять продовжувати роботу в країні. Таліби визнали, що їм потрібна міжнародна допомога і дозволили гуманітарним організаціям працювати практично безперешкодно.



Групи кажуть, що через припинення активного конфлікту доступ у деяких частинах країни справді покращився.

«У нас є доступ до місць, куди ми не могли потрапити раніше через постійний перехресний вогонь, постійні обмеження через бойові дії. У міських центрах, таких як Кабул, робота йде гладко, але його співробітники можуть зіткнутися з труднощами в консервативніших регіонах, де місцеві командири талібів діють суворо», — заявив генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців Ян Егеланд.

Організація Об'єднаних Націй нарощувала свою допомогу протягом останніх шести місяців. У 2021 році вона охопила близько 19,6 млн осіб, а з 15 серпня - близько 8 млн осіб із продовольчою та медичною допомогою.



Доставка продовольства, запасів і персоналу в усі 34 провінції Афганістану - найскладніше завдання. ВПП щомісяця перевозить близько 100 000 тонн продовольства. У січні у агентства було понад 300 вантажівок на день, які перевозили гуманітарку. Це може зрости до 500 зі зростанням відгуку.



Вміст продуктових кошиків дуже простий: близько однієї чашки пшеничного борошна, пів чашки бобів, столова ложка рослинної олії та дрібка солі на людину на день.



Але недостатнє фінансування може призвести до ще більшого скорочення цих мізерних пайків.



У січні ООН звернулася з найбільшим за всю історію закликом виділити 4,4 мільярда доларів – майже чверть ВВП Афганістану – на надання гуманітарної допомоги. Поки що його профінансовано лише на 9% на суму близько 420 мільйонів доларів.



Коли ООН звернулася із закликом, голова гуманітарної організації Мартін Гріффітс сказав, що підтримка має вирішальне значення, або «наступного року ми попросимо 10 мільярдів доларів».



Якщо питання фінансування не будуть вирішені, гуманітарна криза поглиблюватиметься, на цей момент це питання життя та смерті для мільйонів афганців.