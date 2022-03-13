Гуманітарне перемир`я в Нагірному Карабаху порушено

Схоже, що тривалий карабаський конфлікт далекий від завершення. Ні Азербайджан, ні Вірменія не хочуть поступитися, звинувачуючи один одного. А в той час через упертість влади гинуть мирні громадяни. Так, за даними прессекретарки вірменського Міністерства оборони Шушан Степанян, які вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook 18 жовтня, Азербайджан знову почав наступ в південній частині Нагорного Карабаху недалеко від кордону з Іраном.

"Попри оголошення про нове гуманітарне припинення вогню, збройні сили Азербайджану в черговий раз грубо порушили угоду", - написала Степанян.

За її словами, 18 жовтня близько 7:20 за місцевим часом (6:20 за Києвом) азербайджанська армія за підтримки артилерії почала наступ в районі Худаферінського водосховища, щоб зайняти вигідні позиції. Представниця міністерства відзначила, що обидві сторони зазнають втрат.

Міноборони Азербайджану своєю чергою заявило, що це Вірменія порушує перемир'я і вночі обстрілювала околиці міста Джебраіл і взяті під контроль Азербайджану села Нагірного Карабаху.

"Протягом ночі противник з мінометів і артилерії обстріляв околиці міста Джебраіл, а також звільнені від окупації села цього району, розташовані вздовж річки Араз", - заявило відомство.

Попереднє перемир'я в Нагірному Карабаху набрало чинності в суботу, 10 жовтня. У той же день сторони конфлікту звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.