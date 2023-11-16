Гуманітарна ситуація в Секторі Гази: ООН вимагає тривалих пауз, Ізраїль висловлює протест

09:32 16 листопада Київ, Україна

Рада Безпеки ООН 15 листопада ухвалила резолюцію із закликом до розширених гуманітарних пауз у Секторі Гази. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю відкинули резолюцію.





Резолюція, внесена Мальтою та прийнята 12 голосами "за", закликає до термінових та тривалих гуманітарних пауз та коридорів на всій території Сектору протягом достатньої кількості днів, щоб дозволити допомоги дістатися мирних жителів на обложеній території.



Резолюція також закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, які утримуються бойовиками



Сполучене Королівство, Сполучені Штати та росія під час голосування утрималися.



У жовтні Рада Безпеки ООН чотири рази не змогла ухвалити резолюції, які закликають до припинення вогню або гуманітарних пауз у зоні конфлікту.



У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю відповіли, що доки бойовики ХАМАС продовжуватимуть утримувати заручників, такі заходи недоречні.



Резолюцію також розкритикував представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.За його словами, "документ відірваний від реальності", а Рада Безпеки "продовжує ігнорувати та відмовляється засудити або навіть згадати масове вбивство, скоєне ХАМАС 7 жовтня". Про це йдеться на сайті організації.Резолюція, внесена Мальтою та прийнята 12 голосами "за", закликає до термінових та тривалих гуманітарних пауз та коридорів на всій території Сектору протягом достатньої кількості днів, щоб дозволити допомоги дістатися мирних жителів на обложеній території.Резолюція також закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, які утримуються бойовиками ХАМАС та іншими угрупованнями, а також вимагає, щоб усі сторони виконували свої зобов'язання відповідно до міжнародного права.Сполучене Королівство, Сполучені Штати та росія під час голосування утрималися.У жовтні Рада Безпеки ООН чотири рази не змогла ухвалити резолюції, які закликають до припинення вогню або гуманітарних пауз у зоні конфлікту.У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю відповіли, що доки бойовики ХАМАС продовжуватимуть утримувати заручників, такі заходи недоречні.Резолюцію також розкритикував представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.За його словами, "документ відірваний від реальності", а Рада Безпеки "продовжує ігнорувати та відмовляється засудити або навіть згадати масове вбивство, скоєне ХАМАС 7 жовтня".

"Стратегія ХАМАС полягає в умисному погіршенні гуманітарної ситуації в Секторі Гази та збільшенні кількості жертв серед палестинців для того, щоб змусити ООН і Раду Безпеки зупинити Ізраїль. Цього не станеться. Ізраїль продовжуватиме діяти доти, доки ХАМАС не буде знищений", – заявив Ердан.

У заяві Міністерства закордонних справ стверджується, що "немає місця для тривалої гуманітарної паузи, доки 239 заручників досі перебувають у руках терористів ХАМАС".