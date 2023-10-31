Гуманітарна допомога для Гази: новий етап у постачанні

09:33 31 жовтня Київ, Україна

Обсяги гуманітарної допомоги, що надходять до Сектору Гази через контрольно-пропускний пункт "Рафах" , скоро будуть значно збільшені. Перший етап – це досягти 100 вантажівок на день.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі під час брифінгу.