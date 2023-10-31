Гуманітарна допомога для Гази: новий етап у постачанні

Обсяги гуманітарної допомоги, що надходять до Сектору Гази через контрольно-пропускний пункт "Рафах", скоро будуть значно збільшені. Перший етап – це досягти 100 вантажівок на день.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі під час брифінгу.
Він визнав, що й цих обсягів буде недостатньо, але, порівняно з тією кількістю, яка зараз проходить у Газу, це буде різким покращенням ситуації. За словами Кірбі, у США впевнені, що це може статися найближчими днями.
Вантажівки з гуманітарною допомогою почали проходити до Гази з Єгипту через пропускний пункт "Рафах" із 21 жовтня. Ізраїль запровадив повну блокаду Сектору Гази у відповідь на напад палестинських бойовиків ХАМАС 7 жовтня.
За даними Палестинського Червоного Півмісяця, всього за цей час до Гази змогли проїхати 144 вантажівки з гуманітарною допомогою.
На тлі обстрілів Гази та наземної операції Ізраїлю гуманітарні організації продовжують бити на сполох про гуманітарну кризу в анклаві, зазначаючи, що для забезпечення потреб близько 2,3 мільйона його жителів необхідно набагато більше.
Вантажівки з гуманітарною допомогою почали проходити до Гази з Єгипту через пропускний пункт "Рафах" із 21 жовтня. Ізраїль запровадив повну блокаду Сектору Гази у відповідь на напад палестинських бойовиків ХАМАС 7 жовтня.
За даними Палестинського Червоного Півмісяця, всього за цей час до Гази змогли проїхати 144 вантажівки з гуманітарною допомогою.
На тлі обстрілів Гази та наземної операції Ізраїлю гуманітарні організації продовжують бити на сполох про гуманітарну кризу в анклаві, зазначаючи, що для забезпечення потреб близько 2,3 мільйона його жителів необхідно набагато більше.
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