Гуманітарна місія: турецьке судно доставляє обладнання для госпіталів в Єгипті

У понеділок турецьке судно доставило матеріали для створення польових шпиталів до порту Ель-Аріш у Єгипті, розташованого неподалік прикордонного переходу Рафах біля Сектору Гази.
Про це повідомило агентство AFP, посилаючись на офіційного представника порту.
Представник Туреччини з питань охорони здоров'я уточнив, що судно перевозило "матеріали, генератори, машини швидкої допомоги для створення восьми польових шпиталів".
Це постачання припало на період, коли представники терористичного ХАМАСу повідомили про припинення роботи всіх лікарень на півночі Сектора Гази через бойові дії ізраїльських військ.
Про це повідомило агентство AFP, посилаючись на офіційного представника порту.
Представник Туреччини з питань охорони здоров'я уточнив, що судно перевозило "матеріали, генератори, машини швидкої допомоги для створення восьми польових шпиталів".
Це постачання припало на період, коли представники терористичного ХАМАСу повідомили про припинення роботи всіх лікарень на півночі Сектора Гази через бойові дії ізраїльських військ.
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