Гуманітарна катастрофа: РФ хоче закрити останній прикордонний перехід з Туреччини до Сирії

14:10 08 липня Київ, Україна

Москва погрожує закрити останній прикордонний перехід "Баб ель-Хава" на територію сирійських повстанців, відкритий для допомоги ООН , що може привести до гуманітарної катастрофи.

Через прикордонний перехід з Туреччини на територію сирійських повстанців щомісяця проходить кілька сотень, а іноді і більше тисячі вантажівок. Їхній вантаж: харчові продукти, ліки, а також дезінфікуючі засоби для нужденних в Сирії. Але вже незабаром Баб ель-Хава може виявитися закритим для більшої частини цієї допомоги.

"Від цього залежить життя, мільйони життів", - попереджає Шерін Ібрагім, яка координує роботу організації Care з Туреччини".

Протягом декількох тижнів організація Care разом з іншими гуманітарними організаціями мобілізує свої сили, виступаючи за те, щоб Баб ель-Хава залишався відкритим. Адже для того, щоб ООН могла активно займатися транскордонною допомогою, їй необхідний мандат Ради Безпеки, який діє з 2014 року і має бути продовжений в Нью-Йорку не пізніше суботи. Однак Росія загрожує повстати проти цього і залишити мандат без продовження.



Хоча бойові дії в Сирії в основному завершилися, Ідліб і частини прилеглих провінцій продовжують ухилятися від контролю сирійського уряду. За даними ООН, в непідконтрольних режиму районах на північному заході країни проживають близько 4 млн осіб.

"Забезпечення всіх, хто потребує найнеобхіднішого - величезний виклик для логістики. Експерти кажуть про "багатомільйонну прикордонну архітектуру". Якщо вона впаде, "більше мільйона людей опиняться відрізаними від поставок продовольства, вакцин від Covid-19, медикаментів та іншої гуманітарної допомоги", - йдеться в спільному застереженні декількох гуманітарних організацій. Вони вимагають, щоб і інші пункти пропуску через кордон були знову відкриті для доставки допомоги від ООН".

"Якщо система ООН перестане функціонувати, дрібні організації не впораються. Три інші прикордонні переходи в Сирію, над якими уряд в Дамаску також не мав контролю, вже закриті за наполяганням Росії. Баб ель-Хава - останній контрольно-пропускний пункт, через який все ще може працювати ООН".

"Російський уряд стверджує, що ситуація в Сирії змінилася після того, як в 2014 році Рада Безпеки ООН ухвалила рішення відкрити чотири прикордонні переходи в райони, що контролювалися на той час сирійськими повстанцями, щоб забезпечити постачання людей, що знаходяться там. "Сирійський уряд відновив контроль над більшою частиною країни", - йдеться в заяві російської місії при ООН.

Тому транскордонна допомога, на думку Росії, порушує суверенітет Сирії. Всі необхідні поставки повинні знову здійснюватися через уряд в столиці Дамаску, йдеться в заяві.

"США наполягають на порушенні суверенітету Сирії", - такий заголовок недавно з'явився у Russia Today в зв'язку з темою пропускного пункту Баб аль-Хава".

Канал наводить ще один аргумент, який також використовується сирійським і російським урядами: так, Russia Today надав можливість детально висловитися міністру закордонних справ Сирії Фейсалу Мікдаду. Він заявив, що допомога ООН через Баб аль-Хава була "черговою спробою допомогти терористичним угрупованням та надати їм всі необхідні ресурси для продовження терористичної війни проти Сирії".



Це пояснюється тим, що Ідліб знаходиться під управлінням непрозорого місцевого уряду. Він є політичною рукою ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам (HTS)", яке, зокрема, США зараховують до терористичних організацій. Туреччина також вважає HTS таким, але в той самий час підтримує добрі зв'язки з угрупованням. Тим часом HTS демонструє помірну позицію, але деякі частини цього угруповання вийшли з сирійського підрозділу "Аль-Каїди". HTS контролює прикордонний перехід Баб ель-Хава на сирійському боці.



Однак гуманітарні організації, що працюють в Ідлібі, не вважають пропозицію Росії направляти допомогу повністю через Дамаск життєздатною альтернативою.