Вантажне судно підірвалося на міні біля узбережжя Румунії

15:20 20 вересня Київ, Україна

Біля узбережжя Румунії, в акваторії Чорного моря, вантажне судно підірвалось на морській міні. Згідно з інформацією, наданою каналом CNN, вибух стався приблизно за 40 кілометрів від берега, екіпаж судна вдалося врятувати.



Згідно зі звітами, вибух стався у машинному відділенні судна.



Члени екіпажу стверджують, що судно натрапило на міну. Влада Румунії, однак, досі не може остаточно підтвердити причину цього вибуху.



За даними румунського морського рятувального агентства MRCC, 12 членів екіпажу судна Seama, зареєстрованого в Того, було евакуйовано та доставлено для отримання невідкладної медичної допомоги до порту Суліна, який знаходиться поблизу кордону з Україною.