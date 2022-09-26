Грузія запровадила особливий режим на пунктах пропуску через зростання транспортного потоку

14:48 26 вересня Київ, Україна

Служба доходів Мінфіну Грузії повідомила про переведення пунктів пропуску на особливий режим через суттєве зростання транспортного потоку.



Про це повідомляють місцеві новини Грузії.



У понеділок у відомстві заявили, що у всіх прикордонних КПП збільшують кількість митників та пункти працюють у цілодобовому режимі. Зазначають також, що грузинська сторона на зв'язку з турецькими, азербайджанськими та вірменськими колегами, щоб запобігати проблемам з транскордонним рухом вантажів.



Минулого тижня митники ще заявляли, що на кордоні не відбувається нічого надзвичайного.



З дня оголошення президентом росії "часткової мобілізації", реальні масштаби якої невідомі, на кордоні росії з Грузією - як і багатьох сусідів росії - утворилися гігантські черги з росіян, які тікають з країни.



У неділю черга на російсько-грузинському кордоні сягала 20 кілометрів - аж до Владикавказу, орієнтовний час проходження контролю становить дві доби. Надходили повідомлення про людей, які намагаються йти через пробку пішки, з дітьми та валізами, перетинати кордон на велосипедах та самокатах.



На вихідних опозиційний депутат у телеефірі повідомила, що має інсайдерську інформацію щодо планів Тбілісі з понеділка частково закрити кордон для росіян, офіційно ці чутки не підтвердили.



Як відомо, опозиція та низка громадських організацій ще з березня вимагають обмежень на в'їзд росіян у країну, купівлю ними нерухомості в Грузії тощо. Правляча партія звинуватила опонентів у розв'язуванні "ганебної ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти громадян росії.