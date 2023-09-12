Грузія запровадила безвізовий режим для громадян Китаю

Туризм для нас дуже важливий. Минулого року ми отримали прямі доходи від туризму у розмірі 3 млрд. 500 млн. доларів. Цього року ми очікуємо ще більше. Ми працюємо на інших ринках. Ми хочемо залучити до країни більше туристів", – пояснив Іраклій Гарібашвілі.