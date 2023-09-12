Грузія запровадила безвізовий режим для громадян Китаю
19:40 11 вересня Київ, Україна
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що з сьогоднішнього дня країна запроваджує безвізовий режим для громадян Китаю.
Про це Іраклій Гарібашвілі сказав на засіданні уряду, повідомляє Перший канал Грузії.
"Ми ухвалили рішення і з сьогоднішнього дня запровадити безвізовий режим для громадян Китаю. Сьогодні я видам відповідне розпорядження.Це буде дуже важливо, це буде стимул для того, щоб до Грузії приїжджало ще більше туристів", – сказав Гарібашвілі.
За словами глави грузинського уряду, китайські
туристи "вважаються найбажанішими туристами у світі".
Туризм для нас дуже важливий. Минулого року ми отримали прямі доходи від туризму у розмірі 3 млрд. 500 млн. доларів. Цього року ми очікуємо ще більше. Ми працюємо на інших ринках. Ми хочемо залучити до країни більше туристів", – пояснив Іраклій Гарібашвілі.
Глава грузинського уряду також розповів про важливість розвитку торговельно-економічних зв'язків із Китаєм. Гарібашвілі сподівається на збільшення числа прямих авіарейсів із КНР.
"У мене був дуже успішний візит до Китаю – країни, яка сьогодні є другою за величиною економікою у світі, найсильнішою економікою. У наших інтересах – зміцнити торговельно-економічні відносини з Китаєм, залучити більше інвестицій з Китаю, залучити більше туристів до Грузії", – сказав він на засіданні уряду.
Водночас Гарібашвілі не повідомив, громадяни Китаю зможуть перебувати у Грузії без візи.. Також прем'єр країни не сказав, чи буде полегшено візовий режим у Китаї для громадян Грузії.
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