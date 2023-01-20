Грузія зробить жорсткішими умови перебування росіян у країні

Грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі закликала зробити жорсткішими умови перебування росіян у країні, також вона виступила проти відновлення прямого авіасполучення з росією.
Про це повідомляє пресслужба Зурабішвілі.
Про це повідомляє пресслужба Зурабішвілі.
За її словами, для грузинського суспільства і для неї самої є "як мінімум незрозумілою" позиція чинного грузинського уряду щодо російського вторгнення в Україну.
Зурабішвілі закликала уряд "серйозно вивчити питання припливу російських громадян" до Грузії, щоб врахувати та захистити безпеку та національні інтереси грузинів.
Зурабішвілі закликала уряд "серйозно вивчити питання припливу російських громадян" до Грузії, щоб врахувати та захистити безпеку та національні інтереси грузинів.
Як відомо, після вторгнення росії в Україну, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна не приєднається до західних санкцій проти росії.
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