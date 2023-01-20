Грузія зробить жорсткішими умови перебування росіян у країні

18:11 20 січня Київ, Україна

Грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі закликала зробити жорсткішими умови перебування росіян у країні, також вона виступила проти відновлення прямого авіасполучення з росією.



Про це повідомляє пресслужба Зурабішвілі.

"Я не вітаю відновлення рейсів до росії! Я не можу погодитися з аргументом, який використовується на підтримку цієї позиції, тобто нібито вона служить полегшенню проблем грузинів, що проживають у росії", - зазначила президентка.

За її словами, для грузинського суспільства і для неї самої є "як мінімум незрозумілою" позиція чинного грузинського уряду щодо російського вторгнення в Україну.



Зурабішвілі закликала уряд "серйозно вивчити питання припливу російських громадян" до Грузії, щоб врахувати та захистити безпеку та національні інтереси грузинів.

"Також замість відновлення польотів уряду слід подбати про репутацію країни, категорично відповісти на звинувачення на адресу країни – про обхід санкцій через Грузію!", - наголосила президентка.



Як відомо, після вторгнення росії в Україну, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна не приєднається до західних санкцій проти росії.