Грузія: таксист покинув російських туристів через сварку про українську музику

16:01 09 вересня Київ, Україна

Російські пасажири дорогою з Тбіліського аеропорту до готелю вимагали від водія таксі вимкнути українську музику — той попрямував у протилежному напрямку, піднявся на Гомборський перевал, де й висадив росіян та поїхав.



Росіяни подали на водія до Росіяни подали на водія до суду , заявивши, що він викрав їх та незаконно позбавив волі за національною ознакою. Таксисту загрожував термін від 7 до 10 років ув'язнення.



Однак колегія присяжних ухвалила, що дії таксиста не підпадають під 3 частину статті 143 Кримінального кодексу Грузії (Незаконне позбавлення волі щодо двох або більше осіб). Як заявив його адвокат Іраклій Чомахашвілі, засідання завершилось із рахунком 12:0.