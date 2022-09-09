Грузія: таксист покинув російських туристів через сварку про українську музику

16:01 09 вересня Київ, Україна

Російські пасажири дорогою з Тбіліського аеропорту до готелю вимагали від водія таксі вимкнути українську музику — той попрямував у протилежному напрямку, піднявся на Гомборський перевал, де й висадив росіян та поїхав.

Росіяни подали на водія до суду, заявивши, що він викрав їх та незаконно позбавив волі за національною ознакою. Таксисту загрожував термін від 7 до 10 років ув'язнення.

Однак колегія присяжних ухвалила, що дії таксиста не підпадають під 3 частину статті 143 Кримінального кодексу Грузії (Незаконне позбавлення волі щодо двох або більше осіб). Як заявив його адвокат Іраклій Чомахашвілі, засідання завершилось із рахунком 12:0.
«Присяжні вважали, що відтворення української пісні для росіян та захист своїх національних інтересів не є злочином! Я хочу подякувати всім! Сьогодні ми від імені народу перемогли російський імперіалізм», - написав Чомахашвілі.