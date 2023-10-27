Грузія створила фонд підтримки "Грузинського легіону", який воює на українському фронті

11:46 25 жовтня Київ, Україна

У Грузії створили фонд для підтримки добровольчого "Грузинського легіону", чиї бійці беруть активну участь у боротьбі на боці Сил оборони України.



Цю інформацію розповсюдила грузинська служба.



"Грузинський легіон" приєднався до боротьби на боці України у війні з росією з 2014 року, і зараз до його складу входить близько 1300 бійців. Цей підрозділ підпорядкований Головному управлінню розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.