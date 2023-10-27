Грузія створила фонд підтримки "Грузинського легіону", який воює на українському фронті

У Грузії створили фонд для підтримки добровольчого "Грузинського легіону", чиї бійці беруть активну участь у боротьбі на боці Сил оборони України.
Цю інформацію розповсюдила грузинська служба.
"Грузинський легіон" приєднався до боротьби на боці України у війні з росією з 2014 року, і зараз до його складу входить близько 1300 бійців. Цей підрозділ підпорядкований Головному управлінню розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Цю інформацію розповсюдила грузинська служба.
"Грузинський легіон" приєднався до боротьби на боці України у війні з росією з 2014 року, і зараз до його складу входить близько 1300 бійців. Цей підрозділ підпорядкований Головному управлінню розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі