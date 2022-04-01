Грузія: противники проведення ЛГБТ-маршу "Тбілісі прайм" напали на журналістів

18:22 05 липня Київ, Україна

У центрі Тбілісі радикальні групи і противники ЛГБТ-маршу закидали пляшками і камінням журналістів, більше ніж 10 людей постраждали.

Про це повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода».



Про те, що під час контракції біля парламенту постраждали їхні співробітники - оператори і кореспонденти, вже повідомили Громадське телебачення Грузії, телекомпанія «Пірвелі», «Мтаварі», «Формула», «Руставі-2», «Радіо Свобода». Оператора Громадського телебачення Грузії доставили в клініку.



Незважаючи на те, що нікого з представників ЛГБТ-спільноти на проспекті не було, учасники контракції не дозволяли журналістам працювати на місці подій - вони закидали знімальні групи пляшками, камінням і палицями, нападали на них і ламали апаратуру.





Патрульна поліція обмежилася тим, що вивела журналістів з місця подій і закрила периметр, де проходила контракція, живим ланцюгом.

Акцію «Марш солідарності» на захист прав ЛГБТ-спільноти сьогодні ввечері планувала провести НВО «Тбілісі прайд» і активісти, що їх підтримують. Однак уже з 11 ранку, задовго до запланованого маршу, на проспекті Руставелі почалася контракція. Це сталося відразу після того, як прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає недоцільним проведення «Маршу солідарності» на центральному проспекті.



Контракція полягала в тому, що кілька сотень людей - представники ультранаціоналістичних організацій «Грузинський марш» і «Грузинська ідея», а також православні активісти, рознесли намети опозиції, які вже кілька місяців розташовані на проспекті Руставелі. Вони також розгромили вхід в офіс організації громадських активістів «Сірцхвіліа».



Повідомляється, що радикали також зняли прапор Євросоюзу біля будівлі парламенту Грузії.



Про затримання учасників насильницької акції поки не повідомляється.



У МВС Грузії заявили, що розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу Грузії: стаття 154 (незаконне перешкоджання журналістам у здійсненні ними професійної діяльності» та стаття 126 (насильство).