Грузія продовжить програму для біженців із України

У Грузії ще на півроку продовжать програму допомоги українським біженцям.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі на брифінгу, повідомляють Новини-Грузія.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі на брифінгу, повідомляють Новини-Грузія.
Він зазначив, що на сьогоднішній день у Грузії 500 сімей з України отримують допомогу для оплати оренди квартир – по 300 ларі на сім'ю (близько 100 доларів). Понад 1050 українців отримують щомісячну соціальну допомогу у розмірі 45 ларі на особу.
Глава МОЗ Грузії заявив, що уряд заплатив за тимчасове житло громадянам, які приїхали з України до Грузії, до 200 тисяч ларі.
Ще до 800 тисяч скриньки було заплачено за медичні послуги, які біженцям з України надавали грузинські клініки.
Посольство України в Грузії повідомило, що з 24 лютого до країни в'їхали у статусі біженця 25 990 громадян України, з них 6980 – діти.
Грошову допомогу на початок жовтня від уряду Грузії для оплати орендованого житла отримали 2745 сімей українських біженців.
Глава МОЗ Грузії заявив, що уряд заплатив за тимчасове житло громадянам, які приїхали з України до Грузії, до 200 тисяч ларі.
Ще до 800 тисяч скриньки було заплачено за медичні послуги, які біженцям з України надавали грузинські клініки.
Посольство України в Грузії повідомило, що з 24 лютого до країни в'їхали у статусі біженця 25 990 громадян України, з них 6980 – діти.
Грошову допомогу на початок жовтня від уряду Грузії для оплати орендованого житла отримали 2745 сімей українських біженців.
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