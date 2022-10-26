Грузія продовжить програму для біженців із України

18:36 26 жовтня Київ, Україна

У Грузії ще на півроку продовжать програму допомоги українським біженцям.



Про це повідомив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі на брифінгу, повідомляють Новини-Грузія.

"Держава з лютого активно підтримує українських біженців... Вони отримують таку ж допомогу, як грузинські біженці з Абхазії та Цхінвалі. Ми продовжили цю програму на шість місяців", - розповів урядовець.

Він зазначив, що на сьогоднішній день у Грузії 500 сімей з України отримують допомогу для оплати оренди квартир – по 300 ларі на сім'ю (близько 100 доларів). Понад 1050 українців отримують щомісячну соціальну допомогу у розмірі 45 ларі на особу.



Глава МОЗ Грузії заявив, що уряд заплатив за тимчасове житло громадянам, які приїхали з України до Грузії, до 200 тисяч ларі.



Ще до 800 тисяч скриньки було заплачено за медичні послуги, які біженцям з України надавали грузинські клініки.



Посольство України в Грузії повідомило, що з 24 лютого до країни в'їхали у статусі біженця 25 990 громадян України, з них 6980 – діти.



Грошову допомогу на початок жовтня від уряду Грузії для оплати орендованого житла отримали 2745 сімей українських біженців.